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8:54, 21 февраля 2017 415
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Генсек ООН выразил соболезнования в связи со смертью Чуркина

Генсек ООН выразил соболезнования в связи со смертью Чуркина

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования в связи со смертью Виталия Чуркина. В своем письменном заявлении он отметил, что постоянный представитель России при ООН был «уникально искусным дипломатом», передает ТАСС.

Также Гутерриш подчеркнул, что он был «шокирован и огорчен» новостью о кончине Чуркина.

«Посол Чуркин был уникально искусным дипломатом, сильным оратором, очень остроумным человеком, обладавшим множеством талантов и интересов. Несмотря на то, что мы служили вместе недолгое время, я очень ценил возможность работать с ним, и мне будет сильно не хватать его проницательности, навыков и дружбы», — сказал Генсек ООН.

Кроме того, он выразил соболезнования семье и близким дипломата, а также правительству и народу Российской Федерации.

Напомним, постпред России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке в понедельник, 20 февраля, в свой 65-й день рождения. Отмечается, что дипломат умер на рабочем месте.

Фото сайт постоянного правительства Российской Федерации при ООН


© RZN.info

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