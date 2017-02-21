Генсек ООН выразил соболезнования в связи со смертью Чуркина

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования в связи со смертью Виталия Чуркина. В своем письменном заявлении он отметил, что постоянный представитель России при ООН был «уникально искусным дипломатом», передает
Также Гутерриш подчеркнул, что он был «шокирован и огорчен» новостью о кончине Чуркина.
«Посол Чуркин был уникально искусным дипломатом, сильным оратором, очень остроумным человеком, обладавшим множеством талантов и интересов. Несмотря на то, что мы служили вместе недолгое время, я очень ценил возможность работать с ним, и мне будет сильно не хватать его проницательности, навыков и дружбы», — сказал Генсек ООН.
Кроме того, он выразил соболезнования семье и близким дипломата, а также правительству и народу Российской Федерации.
Напомним, постпред России при ООН Виталий Чуркин
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