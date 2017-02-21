Еще один рязанец решил стать участником сибирских «Голодных игр». Видео

Еще один рязанец решил стать участником аналога «Голодных игр» в Сибири. Находящийся на этапе голосования Иван Иванов
Чтобы попасть в реалити-шоу, рязанцу необходимо войти в топ-120 кандидатов. Голосование продлится до 1 мая.
29-летний мужчина снял о себе ролик.
«Я очень большой поклонник всего, что связано с выживанием. Конечно же, в лесу я бывал и с разной живностью сталкивался, но есть одно но: это была не тайга. Я могу с уверенностью сказать, что сдаваться не привык, буду идти до конца», — рассказал рязанец.
Иван пообещал не подвести своих «самых главных болельщиков» — жену и дочку.
Напомним, ранее о желании стать участником проекта
Отмечается, что организаторы сибирских «Голодных игр»