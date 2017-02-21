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21:48, 21 февраля 2017 422
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Еще один рязанец решил стать участником сибирских «Голодных игр». Видео

Еще один рязанец решил стать участником сибирских «Голодных игр». Видео

Еще один рязанец решил стать участником аналога «Голодных игр» в Сибири. Находящийся на этапе голосования Иван Иванов обратился к горожанам за поддержкой.

Чтобы попасть в реалити-шоу, рязанцу необходимо войти в топ-120 кандидатов. Голосование продлится до 1 мая.

29-летний мужчина снял о себе ролик.

«Я очень большой поклонник всего, что связано с выживанием. Конечно же, в лесу я бывал и с разной живностью сталкивался, но есть одно но: это была не тайга. Я могу с уверенностью сказать, что сдаваться не привык, буду идти до конца», — рассказал рязанец.

Иван пообещал не подвести своих «самых главных болельщиков» — жену и дочку.

Напомним, ранее о желании стать участником проекта заявил рязанец Андрей Фетискин. Он рассказал подробности предстоящего шоу.

Отмечается, что организаторы сибирских «Голодных игр» не понесут ответственности, если кого-то из участников покалечат или убьют.


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