Экс-руководителя рязанской «Теплосети» Хотулева уволят после пропажи мазута в Севастополе

Бывшего руководителя рязанской «Теплосети» Леонида Хотулева уволят после пропажи мазута в Севастополе, пишет газета «
Леонида Хотулева, возглавляющего «Крымтеплокоммунэнерго» с сентября 2016 года, уволят на следующей неделе. Об этом премьер-министр Крыма Сергей Аксенов заявил на встрече с начальником службы по экологическому и технологическому надзору республики Павлом Козловым.
По данным издания, в отношении Хотулева проводится проверка. Она касается пропажи мазута в Севастополе.
Напомним, до «Крымтеплокоммунэнерго» Леонид Хотулев руководил ГУП «Севтеплоэнерго». Ранее он возглавлял МУП «РМПТС» Рязани. Осенью 2014 года его