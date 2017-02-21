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20:32, 21 февраля 2017 89
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Экс-руководителя рязанской «Теплосети» Хотулева уволят после пропажи мазута в Севастополе

Экс-руководителя рязанской «Теплосети» Хотулева уволят после пропажи мазута в Севастополе

Бывшего руководителя рязанской «Теплосети» Леонида Хотулева уволят после пропажи мазута в Севастополе, пишет газета «Аргументы недели Крым».

Леонида Хотулева, возглавляющего «Крымтеплокоммунэнерго» с сентября 2016 года, уволят на следующей неделе. Об этом премьер-министр Крыма Сергей Аксенов заявил на встрече с начальником службы по экологическому и технологическому надзору республики Павлом Козловым.

По данным издания, в отношении Хотулева проводится проверка. Она касается пропажи мазута в Севастополе.

Напомним, до «Крымтеплокоммунэнерго» Леонид Хотулев руководил ГУП «Севтеплоэнерго». Ранее он возглавлял МУП «РМПТС» Рязани. Осенью 2014 года его уволили после жесткой критики со стороны Олега Ковалева. Поводом для этого послужили необоснованные отключения горячей воды в некоторых домах Октябрьского района Рязани.


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