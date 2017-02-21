Директор первой в регионе мусоросортировочной станции Юрий Булыгин рассказал о работе комплекса

В начале года в Рязани начал свою работу мусоросортировочный комплекс «Промрегионэкология». Директор предприятия «Экологические системы» Юрий Булыгин подробно рассказал о своем главном детище.
О том, какое значение для города имеет запуск такого предприятия, говорят цифры: мусор, который сейчас практически в полном объеме отвозится на городскую свалку, может быть переработан на 80%.
Запуск первого в регионе мусоросортировочного комплекса — это новый этап развития экологической культуры области, отмечает Юрий Булыгин. «Пока линия работает не на полную мощность. Как это часто бывает на старте непростого дела, на пути у социально ответственного бизнеса много препятствий», — рассказал он.
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