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11:39, 21 февраля 2017 13

Директор первой в регионе мусоросортировочной станции Юрий Булыгин рассказал о работе комплекса

Директор первой в регионе мусоросортировочной станции Юрий Булыгин рассказал о работе комплекса

В начале года в Рязани начал свою работу мусоросортировочный комплекс «Промрегионэкология». Директор предприятия «Экологические системы» Юрий Булыгин подробно рассказал о своем главном детище.

О том, какое значение для города имеет запуск такого предприятия, говорят цифры: мусор, который сейчас практически в полном объеме отвозится на городскую свалку, может быть переработан на 80%.

Запуск первого в регионе мусоросортировочного комплекса — это новый этап развития экологической культуры области, отмечает Юрий Булыгин. «Пока линия работает не на полную мощность. Как это часто бывает на старте непростого дела, на пути у социально ответственного бизнеса много препятствий», — рассказал он.

Развернутое интервью читайте в разделе «Публикации».


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53 минуты назад
80% мусора может быть переработано

80% мусора может быть переработано

В начале года в Рязани начал свою работу мусоросортировочный комплекс «ПромРегионЭкология». Об

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