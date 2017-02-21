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9:31, 21 февраля 2017 271
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ЦБ отозвал лицензию у московского банка «ГПБ-Ипотека»

ЦБ отозвал лицензию у московского банка «ГПБ-Ипотека»

Банк России аннулировал с 21 февраля 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «ГПБ-Ипотека», передает «РИА Новости».

Такое решение принято в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации и направлением в Банк России соответствующего ходатайства.

Исходя из представленных в Банк России отчетных данных, банк располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов, отмечается в сообщении ЦБ.

В соответствии с законодательством, в банк «ГПБ-Ипотека» будет назначена ликвидационная комиссия.

Согласно данным отчетности, по величине активов банк «ГПБ-Ипотека» на 1 февраля 2017 года занимал 292-е место в банковской системе РФ.


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