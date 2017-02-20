За выходные в Рязанской области изъяли двести литров незаконного алкоголя

За прошедшие выходные, 18-19 февраля, в Рязанской области изъяли двести литров алкоголя, который продавали незаконно. Об этом сообщила
Во время рейда полицейские обнаружили, что спиртным торговали в нестационарных палатках на улицах Новоселов и Бронная и поселке Сотницыно Сасовского района.
Также из оборота изъяли алкоголь, который незаконно продавали в рязанских магазина на улицах Бирюзова, Качевская и Есенина и в ряжском магазине.
Кроме того, в поселке Болонь Клепиковского спиртное продавали в жилом секторе.
В отношении нарушителей составили протоколы об административном правонарушении по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ и по статье 14.2 КоАП.
Рейдовые мероприятия продолжаются.