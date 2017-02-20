Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:36, 20 февраля 2017 450
 0    0

Воровка-мигрантка украла деньги у жителя Ряжска

Воровка-мигрантка украла деньги у жителя Ряжска

Воровка-мигрантка украла деньги у жителя Ряжска, пишет ИД «Пресса».

В воскресенье, 19 февраля, супруги находились в своем доме в Ряжске. При этом входная дверь у хозяев была открыта, этим воспользовалась 50-летняя гржданка одной из бывших советских республик. Она проникла в дом и украла у мужчины 6 тысяч 500 рублей.

«Хозяйка дома услышала подозрительные звуки в соседней комнате и сказала об этом мужу. Он пошел посмотреть, обнаружил пропажу денег, выскочил на улицу и увидел уходившую женщину. Он бросился за ней, остановил и сразу вызвал полицию», — говорится в сообщении.

Приехавшие правоохранители изъяли похищенное. Подозреваемая задержана, в отношении нее возбудили уголовное дело.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
16:36, 20 февраля 2017
Воровка-мигрантка украла деньги у жителя Ряжска
16:01, 20 февраля 2017
При подрыве автомобиля в Сирии погибли четверо российских военных
15:42, 20 февраля 2017
Омский таксист закрыл в багажнике не заплатившего за проезд пассажира
15:23, 20 февраля 2017
Появилось видео аварии на Михайловском шоссе
12:36, 20 февраля 2017
Полицейские задержали незаконно скупавшую в Рязани оружие банду. Видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 часов назад
На Масленице вновь будет все лучшее, что есть в Рязани — главный режиссер

На Масленице вновь будет все лучшее, что есть в Рязани — главный режиссер

Главный режиссер праздника Константин Кириллов рассказал RZN.info о том, как повлияет смена площадки на программу, чем отличаются концерты под открытым небом и почему организаторы не хотят повторяться.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:04, 15 февраля 2017 42 078
Любимов прибыл в Рязань. Фото 2
21:17, 15 февраля 2017 41 452
26 этажей, 6 полос. Рязанцам подробно рассказали о проекте жилого комплекса вместо «Барса на Есенина» 15
15:20, 14 февраля 2017 38 690
RZN.info представляет: девять лет губернаторской деятельности Олега Ковалева в фотографиях
13:40, 15 февраля 2017 28 953
Николай Любимов возложил цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах рязанцам. Фото
8:21, 12 февраля 2017 26 214
В центре Рязани произошла серьезная авария. Фото 1
Все новости
Форум