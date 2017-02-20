Воровка-мигрантка украла деньги у жителя Ряжска, пишет ИД «
В воскресенье, 19 февраля, супруги находились в своем доме в Ряжске. При этом входная дверь у хозяев была открыта, этим воспользовалась 50-летняя гржданка одной из бывших советских республик. Она проникла в дом и украла у мужчины 6 тысяч 500 рублей.
«Хозяйка дома услышала подозрительные звуки в соседней комнате и сказала об этом мужу. Он пошел посмотреть, обнаружил пропажу денег, выскочил на улицу и увидел уходившую женщину. Он бросился за ней, остановил и сразу вызвал полицию», — говорится в сообщении.
Приехавшие правоохранители изъяли похищенное. Подозреваемая задержана, в отношении нее возбудили уголовное дело.