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15:00, 20 февраля 2017 299
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Во вторник на улице Семена Середы отключат холодную воду

Во вторник на улице Семена Середы отключат холодную воду

Во вторник, 21 февраля, на улице Семена Середы отключат холодную воду. Причина отключения — ремонтные работы. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Воды не будет с 9:00 до 14:00 последующим адресам:

улица Семена Середы дом №10, №11,№21, № 17, №11 (детский сад №109).


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