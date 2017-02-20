Во вторник на улице Семена Середы отключат холодную воду

Во вторник, 21 февраля, на улице Семена Середы отключат холодную воду. Причина отключения — ремонтные работы. Об этом сообщили в
Воды не будет с 9:00 до 14:00 последующим адресам:
улица Семена Середы дом №10, №11,№21, № 17, №11 (детский сад №109).
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Во вторник, 21 февраля, на улице Семена Середы отключат холодную воду. Причина отключения — ремонтные работы. Об этом сообщили в
Воды не будет с 9:00 до 14:00 последующим адресам:
улица Семена Середы дом №10, №11,№21, № 17, №11 (детский сад №109).
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