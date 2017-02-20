В Рязани пенсионеры толкали троллейбус. Видео опубликовал
Троллейбус остановился на мосту по пути в Приокский район. На кадрах видно, как пожилые люди пытаются сдвинуть многотонную машину с места.
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В Рязани пенсионеры толкали троллейбус. Видео опубликовал
Троллейбус остановился на мосту по пути в Приокский район. На кадрах видно, как пожилые люди пытаются сдвинуть многотонную машину с места.
© RZN.info
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