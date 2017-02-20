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15:15, 20 февраля 2017 867
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В Рязани пенсионеры толкали троллейбус. Видео

В Рязани пенсионеры толкали троллейбус. Видео

В Рязани пенсионеры толкали троллейбус. Видео опубликовал Life.

Троллейбус остановился на мосту по пути в Приокский район. На кадрах видно, как пожилые люди пытаются сдвинуть многотонную машину с места.


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«Решение было обоюдным». Евгений Коковин рассказал о причинах ухода из ГК «Единство» и новой защите прав дольщиков

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