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8:20, 20 февраля 2017 1 422
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В Рязани ищут пропавшего мужчину из Обнинска

В Рязани ищут пропавшего мужчину из Обнинска

В Рязани ищут пропавшего Александра Рыбина из Обнинска Калужской области. Информацию опубликовали в группе поискового отряда «Лиза Алерт».

Известно, что в пятницу, 17 февраля, 37-летний мужчина уехал из Обнинска на машине в Рязань, с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 187-190 сантиметров, плотное телосложение, темно-русые волосы, зелено-карие глаза.

Был одет: темное пальто до колен, темные джинсы и ботинки.

Особые приметы: носит очки. При себе имел портмоне, документы и телефон. Автомобиль Lada Kalina с трещинами на лобовом стекле, на заднем — восклицательный знак.

Всех, кто что-нибудь знает о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 02,102.


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