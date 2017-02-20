В Рязани ищут пропавшего мужчину из Обнинска

В Рязани ищут пропавшего Александра Рыбина из Обнинска Калужской области. Информацию опубликовали в группе поискового отряда «
Известно, что в пятницу, 17 февраля, 37-летний мужчина уехал из Обнинска на машине в Рязань, с тех пор о его местонахождении ничего не известно.
Приметы: рост 187-190 сантиметров, плотное телосложение, темно-русые волосы, зелено-карие глаза.
Был одет: темное пальто до колен, темные джинсы и ботинки.
Особые приметы: носит очки. При себе имел портмоне, документы и телефон. Автомобиль Lada Kalina с трещинами на лобовом стекле, на заднем — восклицательный знак.
Всех, кто что-нибудь знает о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 02,102.