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10:19, 20 февраля 2017 486
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В аварии на Михайловском шоссе пострадал пятилетний ребенок

В аварии на Михайловском шоссе пострадал пятилетний ребенок

Фото: УМВД по Рязанской области

В аварии, которая произошла в субботу, 18 февраля, на Михайловском шоссе, пострадала пятилетняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что водитель Chevrolet Niva при повороте налево столкнулся с Toyota, которая ехала по «встречке».

В момент ДТП в салоне «Нивы» находилась девочка, которая не была пристегнута и сидела на переднем пассажирском сидении на коленях у матери. При этом в машине имелось детское удерживающее устройство.

В результате аварии ребенка доставили в больницу для оказания медицинской помощи.


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