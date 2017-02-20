В аварии на Михайловском шоссе пострадал пятилетний ребенок

В аварии, которая произошла в субботу, 18 февраля, на Михайловском шоссе, пострадала пятилетняя девочка. Об этом сообщила
Известно, что водитель Chevrolet Niva при повороте налево столкнулся с Toyota, которая ехала по «встречке».
В момент ДТП в салоне «Нивы» находилась девочка, которая не была пристегнута и сидела на переднем пассажирском сидении на коленях у матери. При этом в машине имелось детское удерживающее устройство.
В результате аварии ребенка доставили в больницу для оказания медицинской помощи.