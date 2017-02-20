Столичные шеф-повара провели блинное шоу в Рязани

Команда шеф-поваров кулинарной студии Юлии Высоцкой по приглашению АО «РЯЗАНЬЗЕРНОПРОДУКТА» провела блинный мастер-класс для рязанцев.
Посетители рязанского гипермаркета «Глобус» смогли увидеть, как в реальном времени кулинарные мастера выпекают блинчики и фаршируют их начинкой. Кроме того, зрители мастер-класса получили возможность расспросить шеф-поваров о секретах приготовления этого традиционного масленичного блюда.
Также шеф-повара посетили самый крупный в России по объему производства мельничный комплекс АО «РЯЗАНЬЗЕРНОПРОДУКТА». Сотрудники компании показали гостям весь цикл производства муки «Рязаночка».
«Что касается эмоций и впечатлений — они положительные, открыл для себя много нового. Поразило, что здесь установлено только новейшее оборудование, поэтому огромное производство контролируют всего три человека, настолько процесс автоматизирован», — сказал бренд-шеф одной из кулинарных студий Юлии Высоцкой Ярослав Белолапотков.
Мероприятие завершилось выбором самого активного участника и подведением итогов викторины на лучшее знание технологии приготовления блинов и русских поверий, связанных с ними. Победители были награждены подарками от организатора мероприятия — производителя муки «Рязаночка».
Справка
АО «РЯЗАНЬЗЕРНОПРОДУКТ» входит в состав ГК «ГрейнХолдинг», который объединяет 12 предприятий, специализирующихся на производстве и реализации хлебобулочных изделий, а также на заготовке и хранении зерна, производстве муки и круп. В общей сложности сегодня компания производит около 250 тонн хлебобулочных изделий и перерабатывает более 1,7 тысяч тонн зерна в сутки.