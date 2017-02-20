Специалисты «Рязаньэнерго» ответили на вопросы предпринимателей

В филиале «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» прошла рабочая встреча по вопросам технологического присоединения к электросетям с представителями субъектов малого и среднего предпринимательства, владеющими энергопринимающими устройствами 15 — 150 кВт.
Подобные встречи проводятся в Центре обслуживания потребителей (ЦОП) по адресу Рязань, улица МОГЭС, дом №12 четыре раза в год для повышения информированности заявителей данной категории о льготных условиях подключения к системе электроснабжения. Сотрудники филиала отвечают на вопросы предпринимателей и разъясняют усовершенствованную процедуру присоединения к электросетям.
Так, исполнение договоров до 150 кВт проходит в три этапа в течение 90 дней, оптимизирован порядок проведения мероприятий по осмотру энергопринимающих устройств и проверке технических условий, а время на обработку заявлений на техприсоединение при очном обслуживании занимает не более получаса. Кроме того, клиенты данной категории могут оформить заявку заочно на портале электросетевых услуг ПАО «Россети» или с помощью сервиса «Личный кабинет» на сайте МРСК Центра и Приволжья. Также на сайте действует «Интернет-приемная», в которой можно проконсультироваться у специалиста, проверить статус рассмотрения поданного ранее обращения, уведомить сетевую компанию об исполнении технических условий, получить важную информацию по технологическому присоединению и другим вопросам.
Стоит отметить, что чаще всего в ЦОП обращаются именно по вопросам техприсоединения. Так, за 2016 год информацию по этой теме запросили 6109 человек. Сведения по коммерческому учету потребовались 1877 потребителям, 790 жителей Рязанской области обратились за разъяснениями по другим вопросам передачи электроэнергии. Всего за год Центр обслуживания потребителей в очной форме, по телефону, электронной почте и с помощью интернет-сервиса принял 8776 обращений.
Напоминаем, что получить консультацию специалиста можно круглосуточно по единому бесплатному федеральному номеру контакт-центра 8-800-100-33-00. Телефон ЦОПа филиала «Рязаньэнерго» 8-(4912)-20-42-22.