Ряжский сержант сфотографировался на плацу с Максимом Галкиным

Сержант-контрактник дислоцирующегося в Ряжске инженерно-аэродромного батальона Денис Савченко встретил на плацу Максима Галкина. Он сфотографировался со знаменитостью в городе Острогожск Воронежской области. Об этом сообщило издательство «
Сержантов Дениса Савченко и Максима Воронова, а также рядового Дмитрия Галенкова направили на переподготовку в учебный центр в Острогожск.
«В начале февраля у местных новобранцев важный день — принятие присяги. Нас, всех троих, поставили в оцепление. Собрались родители, родные, близкие будущих солдат. И вдруг, глазам не поверили, рядом идет… Максим Галкин! Сначала на мгновение оторопели: не ожидали его увидеть здесь, — поделился воспоминаниями сержант. — Быстро сориентировались и попросили сфотографироваться с нами на память. Максим отнесся к просьбе без какой-либо „звездности“, даже пошутил: конечно, поснимайте, а то стоите, мерзнете. К сожалению, сопровождавшие его отцы-командиры быстро остановили фотосессию. Жаль, не было времени поговорить с известным артистом, порасспросить его».
По некоторой информации, Максим Галкин приехал в Острогожск на присягу к своему родственнику.