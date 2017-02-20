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13:19, 20 февраля 2017 481
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Ряжский сержант сфотографировался на плацу с Максимом Галкиным

Ряжский сержант сфотографировался на плацу с Максимом Галкиным

Сержант-контрактник дислоцирующегося в Ряжске инженерно-аэродромного батальона Денис Савченко встретил на плацу Максима Галкина. Он сфотографировался со знаменитостью в городе Острогожск Воронежской области. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Сержантов Дениса Савченко и Максима Воронова, а также рядового Дмитрия Галенкова направили на переподготовку в учебный центр в Острогожск.

«В начале февраля у местных новобранцев важный день — принятие присяги. Нас, всех троих, поставили в оцепление. Собрались родители, родные, близкие будущих солдат. И вдруг, глазам не поверили, рядом идет… Максим Галкин! Сначала на мгновение оторопели: не ожидали его увидеть здесь, — поделился воспоминаниями сержант. — Быстро сориентировались и попросили сфотографироваться с нами на память. Максим отнесся к просьбе без какой-либо „звездности“, даже пошутил: конечно, поснимайте, а то стоите, мерзнете. К сожалению, сопровождавшие его отцы-командиры быстро остановили фотосессию. Жаль, не было времени поговорить с известным артистом, порасспросить его».

По некоторой информации, Максим Галкин приехал в Острогожск на присягу к своему родственнику.


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