Рязанские пенсионеры сами вызвались толкать троллейбус. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе мэрии.
Чтобы избежать столкновения со встречной машиной, водитель троллейбуса № 9 совершил неудачный маневр. В результате этого токоприемники троллейбуса отошли от сети на значительное расстояние.
«Чтобы оперативно продолжить движение пассажиры решили толкать троллейбус. Поломка была устранена в течении нескольких минут, после чего движение по маршруту продолжилось», — добавили в горадминистрации.
Напомним, троллейбус