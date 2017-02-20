Путину пожаловались на находящегося под следствием главу Милославского района

Глава Милославского городского поселения Игорь Петрушин написал открытое письмо президенту Владимиру Путину, председателю Правительства Дмитрию Медведеву и врио губернатора Рязанской области Николаю Любимову. В нем он пожаловался на приостановление уголовного дела в отношении главы Милославского района Сергея Бердникова.
В письме отмечается, что дело
«Граждане не понимают, почему в течении двух лет уголовное дело не передается в суд и не закрывается, — говорится в обращении. — Эта обстановка безнаказанности и безответственности не позволяет Милославскому району нормально развиваться. Так не может дальше продолжаться».
Напомним, Бердникова