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13:01, 20 февраля 2017 737
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Путину пожаловались на находящегося под следствием главу Милославского района

Путину пожаловались на находящегося под следствием главу Милославского района

Глава Милославского городского поселения Игорь Петрушин написал открытое письмо президенту Владимиру Путину, председателю Правительства Дмитрию Медведеву и врио губернатора Рязанской области Николаю Любимову. В нем он пожаловался на приостановление уголовного дела в отношении главы Милославского района Сергея Бердникова.

В письме отмечается, что дело возбудили в ноябре 2015 года по факту хищения бюджетных средств и до настоящего времени оно ежемесячно закрывается полицией и открывается прокуратурой.

«Граждане не понимают, почему в течении двух лет уголовное дело не передается в суд и не закрывается, — говорится в обращении. — Эта обстановка безнаказанности и безответственности не позволяет Милославскому району нормально развиваться. Так не может дальше продолжаться».

Напомним, Бердникова избрали главой администрации Милославского района в 2008 году. В 2012 году его переизбрали на должность, заключив контракт на пять лет.


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