При подрыве автомобиля в Сирии погибли четверо российских военных

Четверо российских военных погибли в Сирии при подрыве автомобиля на радиоуправляемом фугасе. Еще двое получили ранения, со ссылкой на Минобороны передает «
Известно, что автомобиль с российскими советниками ехал в составе колонны сирийских войск из района аэродрома Тияс в направлении города Хомс. Когда колонна преодолела около четырех километров, под автомобилем, в котором находились российские военнослужащие, сработал радиоуправляемый заряд.
«За жизнь раненых военных борются российские медики», — говорится в сообщении.