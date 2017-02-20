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16:01, 20 февраля 2017 406
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При подрыве автомобиля в Сирии погибли четверо российских военных

При подрыве автомобиля в Сирии погибли четверо российских военных

Четверо российских военных погибли в Сирии при подрыве автомобиля на радиоуправляемом фугасе. Еще двое получили ранения, со ссылкой на Минобороны передает «РИА Новости».

Известно, что автомобиль с российскими советниками ехал в составе колонны сирийских войск из района аэродрома Тияс в направлении города Хомс. Когда колонна преодолела около четырех километров, под автомобилем, в котором находились российские военнослужащие, сработал радиоуправляемый заряд.

«За жизнь раненых военных борются российские медики», — говорится в сообщении.


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