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15:23, 20 февраля 2017 279
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Появилось видео аварии на Михайловском шоссе

Появилось видео аварии на Михайловском шоссе

Телеканал «ТКР» снял сюжет о субботней аварии на Михайловском шоссе. Эфир вышел в понедельник, 20 января.

Напомним, в столкновении Chevrolet Niva и Toyota пострадала пятилетняя девочка. Ребенка доставили в больницу для оказания медицинской помощи.


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