Полицейские задержали незаконно скупавшую в Рязани оружие банду. Видео

Полицейские задержали банду из двух москвичей и туляка, которые незаконно скупали оружие в магазинах Рязанской, Московской, Калужской, Тульской и Тверской областей с целью дальнейшей перепродажи. Об этом сообщила
В задержании злоумышленников участвовали сотрудники уголовного розыска МВД России, а также правоохранители из Рязанской, Калужской и Тульской области.
Известно, что для покупки оружия подозреваемые предъявляли поддельные документы. У них обнаружили и изъяли 13 нарезных карабинов и 2 сигнальных пистолета, переделанных для стрельбы боевыми патронами, боеприпасы и основные части огнестрельного оружия.
Кроме того, на территории Московской области ликвидировали подпольную мастерскую по изготовлению и переделке оружия.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по части 2 статьи 222 УК РФ, их заключили под стражу.