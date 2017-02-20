Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:36, 20 февраля 2017 174
 0    0

Полицейские задержали незаконно скупавшую в Рязани оружие банду. Видео

Полицейские задержали незаконно скупавшую в Рязани оружие банду. Видео

Полицейские задержали банду из двух москвичей и туляка, которые незаконно скупали оружие в магазинах Рязанской, Московской, Калужской, Тульской и Тверской областей с целью дальнейшей перепродажи. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

В задержании злоумышленников участвовали сотрудники уголовного розыска МВД России, а также правоохранители из Рязанской, Калужской и Тульской области.

Известно, что для покупки оружия подозреваемые предъявляли поддельные документы. У них обнаружили и изъяли 13 нарезных карабинов и 2 сигнальных пистолета, переделанных для стрельбы боевыми патронами, боеприпасы и основные части огнестрельного оружия.

Кроме того, на территории Московской области ликвидировали подпольную мастерскую по изготовлению и переделке оружия.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по части 2 статьи 222 УК РФ, их заключили под стражу.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
12:36, 20 февраля 2017
Полицейские задержали незаконно скупавшую в Рязани оружие банду. Видео
11:45, 20 февраля 2017
Двум рязанцам грозит штраф за фиктивную прописку иностранцев
11:14, 20 февраля 2017
Полицейские задержали организовавшего наркопритон рязанца
10:19, 20 февраля 2017
В аварии на Михайловском шоссе пострадал пятилетний ребенок
9:38, 20 февраля 2017
Из-за ДТП с маршруткой в центре Рязани образовалась пробка 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Ностальгия по СССР и путешествие по Аляске. Топ-5 самых необычных музеев Рязани

Ностальгия по СССР и путешествие по Аляске. Топ-5 самых необычных музеев Рязани

Туристы ищут новые места для путешествий в Рязанской области.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:04, 15 февраля 2017 41 519
Любимов прибыл в Рязань. Фото 2
21:17, 15 февраля 2017 40 038
26 этажей, 6 полос. Рязанцам подробно рассказали о проекте жилого комплекса вместо «Барса на Есенина» 15
15:20, 14 февраля 2017 38 533
RZN.info представляет: девять лет губернаторской деятельности Олега Ковалева в фотографиях
13:40, 15 февраля 2017 28 406
Николай Любимов возложил цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах рязанцам. Фото
8:21, 12 февраля 2017 26 115
В центре Рязани произошла серьезная авария. Фото 1
Все новости
Форум