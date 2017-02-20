«Почта России» разоблачила торговавших кирпичами и стаканами интернет-мошенников

Сотрудники «Почты России» разоблачили мошенников, которые отправляли интернет-покупателям кирпичи и стаканы вместо компьютеров и смартфонов. Злоумышленники успели заработать десятки миллионов рублей, сообщила пресс-служба организации.
Известно, что мошенники регулярно открывали онлайн-магазины, предлагающие покупателям компьютеры, мобильные телефоны и различную технику по низким ценам. Заказчики оплачивали товары наложенным платежом, а обманщики в зависимости от веса покупки отправляли им кирпичи, бутылки с водой или граненые стаканы.
Следуя этой схеме, только в январе 2017 года они получили от граждан свыше шести миллионов рублей.
Персональные данные злоумышленников передали в правоохранительные органы для принятия процессуального решения. Отмечается, что одну из подозреваемых задержали непосредственно в отделении связи сразу после получения перевода за очередную посылку с камнями.
В настоящее время в мошенничестве подозревают не менее пяти человек, в отношении которых возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.