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8:55, 20 февраля 2017 486
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О чем говорят. Обзор новостей за выходные, 18-19 февраля

О чем говорят. Обзор новостей за выходные, 18-19 февраля

Очередная неделя подошла к концу. Самое время вспомнить, чем занимались рязанцы в эти выходные.

В субботу, 18 февраля, СМИ сообщили, что экс-губернатора Рязанской области Олега Ковалева представят к государственной награде, а чуть ранее «Роснефть» предложила поддержать рязанский нефтезавод за счет подорожания бензина.

В субботу рязанский депутат Роман Худяков рассказал о важном для Горрощи событии — жители района добились отмены строительства рядом с их домами. Тем временем рязанские волонтеры продолжают поиски пропавший в пятницу 14-летней девочки. Ориентировки расклеили по всему городу. Следствие утверждает, что школьница находится в Москве.

В субботу в Скопине пожарные спасли из горевшей трехэтажки двух человек. А воскресенье началось не с самых приятных новостей. На улице Дзержинского водитель заехала в пешеходную зону и нахамила рязанцам. Инцидент попал на видео.

Также в эфир вышло видео с известной рязанской актрисой Ириной Розановой. Она поучаствовала в программе «Смак» и приготовила баранину с овощами.

В Старожиловском районе пропала пожилая женщина, позже активисты сообщили о гибели пенсионерки.

На улице Новоселов произошел пожар, в котором погиб хозяин горевшей квартиры. А в Санкт-Петербурге поймали угонщика из Рязани, который «прятал» машины в съемном частном доме.


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