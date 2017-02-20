Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:32, 20 февраля 2017 171
 0    0

На рязанском празднике «Душа моя Масленица» будут работать две сцены

На рязанском празднике «Душа моя Масленица» будут работать две сцены

В этом году на традиционном празднике «Душа моя Масленица» в Рязани организуют две сцены.

Главная разместится у улицы Горького. Концерт в 14 часов откроет русский народный хор имени Попова, который выступит со своим балетом. Также горожане увидят песенно-инструментальный ансамбль «Отрада», фольклорные ансамбли «Узорочье» и «Карусель», фольклорную группу «Рябинушка». Последняя дебютирует на общегородской Масленице, но ее участники несколько лет назад выступали в составе других коллективов. Завершит программу на этой сцене кавер-группа The Timers.

Вторая сцена расположится у памятника Евпатию Коловрату. Там с полуторачасовой программой выступят члены городского клуба «Играй, гармонь!» Их сменят рязанские поэты и фольклорная группа «Русский квас», которая также исполнит песни на стихи местных авторов.

Помимо музыкантов и литераторов, в программе заняты артисты рязанских театров, как государственных, так и студенческого театра РГУ «Переход». Они будут работать на развлекательных площадках по всему бульвару.

Финальным аккордом станут сжигание чучела Масленицы и фейерверк в 18:45.

«Уже 17 лет выступающий организатором праздника Прио-Внешторгбанк изначально поднял планку на максимальную высоту и до сих пор поддерживает ее, — подчеркнул главный режиссер праздника Константин Кириллов. — Подход банка — использовать все лучшее, что есть у нас в Рязани. Наверное, ни на одном другом общегородском празднике нет такого количества артистов и площадок».

Более подробную информацию читайте в разделе «Публикации».


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
12:32, 20 февраля 2017
На рязанском празднике «Душа моя Масленица» будут работать две сцены
13:22, 18 февраля 2017
Студенты рязанского «Сельхоза» совершили праздничный «Марш-бросок». Фото
14:44, 17 февраля 2017
Афиша RZN.info рекомендует посетить концерты группы «Обе-Рек» и Антона Свиркина
13:59, 17 февраля 2017
На Масленице рязанцы сыграют в городки и выберут лучший блин. Программа
11:11, 17 февраля 2017
В этом году рязанцы отпразднуют Масленицу на новом месте
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
«Решение было обоюдным». Евгений Коковин рассказал о причинах ухода из ГК «Единство» и новой защите прав дольщиков

«Решение было обоюдным». Евгений Коковин рассказал о причинах ухода из ГК «Единство» и новой защите прав дольщиков

О реализации закона в Рязанской области, о удорожании первичного жилья и о причинах ухода из ГК «Единство» нам рассказал Евгений Коковин.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:04, 15 февраля 2017 41 519
Любимов прибыл в Рязань. Фото 2
21:17, 15 февраля 2017 40 038
26 этажей, 6 полос. Рязанцам подробно рассказали о проекте жилого комплекса вместо «Барса на Есенина» 15
15:20, 14 февраля 2017 38 533
RZN.info представляет: девять лет губернаторской деятельности Олега Ковалева в фотографиях
13:40, 15 февраля 2017 28 406
Николай Любимов возложил цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах рязанцам. Фото
8:21, 12 февраля 2017 26 115
В центре Рязани произошла серьезная авария. Фото 1
Все новости
Форум