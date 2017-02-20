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15:54, 20 февраля 2017 19

«Капитал 62» и ВТБ24 пригласили рязанцев на «Весеннюю ярмарку недвижимости»

«Капитал 62» и ВТБ24 пригласили рязанцев на «Весеннюю ярмарку недвижимости»

В субботу, 4 марта, с 10:00 до 14:00, в рязанском отделении ВТБ24 пройдет «Весенняя ярмарка недвижимости», сообщили в пресс-релизе компании.

«Вы можете приехать всей семьей в выходной день с 10:00 до 14:00 и в спокойной обстановке выбрать интересующую вас квартиру, подобрать оптимальную кредитную программу, узнать актуальную информацию по действующем акциям, подать заявку на кредит и забронировать квартиры своей мечты», — говорится в сообщении.

Рязанский офис ВТБ24 находится по адресу: Почтовая, дом №60а, 3 этаж.


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