Из-за ДТП с маршруткой в центре Рязани образовалась пробка

Утром в понедельник, 20 февраля, на улице Свободы в Рязани произошло ДТП с маршруткой №75. Легковой автомобиль Ford столкнулся с микроавтобусом Volkswagen около остановки «Художественный музей».
По словам водителя Ford, он начал перестраиваться в левую полосу, и в этот момент в него врезался маршрутчик, стоявший рядом с остановкой.
При этом водитель микроавтобуса отметил, что не увидел перестраивающийся автомобиль. По его мнению, водитель легковушки не предоставил право выезда от остановки общественного транспорта.
Отметим, что из-за аварии на улице Свободы затруднено движение.