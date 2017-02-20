Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:06, 20 февраля 2017 429
 0    0

ЦБ ввел временные администрации в «Советский» и Тимер Банк

ЦБ ввел временные администрации в «Советский» и Тимер Банк

Банк России с 20 февраля ввел временные администрации Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в банк «Советский» и казанский Тимер Банк, передает ТАСС.

Первоочередной задачей временных администраций является проведение обследования финансового положения банков, отметили в ЦБ.

На период работы временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банков приостановлены, предупредил регулятор.

Ранее сообщалось, ЦБ отключил от своей системы «Банковские электронные срочные платежи» банк «Советский».


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
16:06, 20 февраля 2017
ЦБ ввел временные администрации в «Советский» и Тимер Банк
15:54, 20 февраля 2017
«Капитал 62» и ВТБ24 пригласили рязанцев на «Весеннюю ярмарку недвижимости»
11:42, 20 февраля 2017
Специалисты «Рязаньэнерго» ответили на вопросы предпринимателей
9:17, 20 февраля 2017
Глава «Аэрофлота» выступил за приватизацию компании
18:05, 19 февраля 2017
В Испании арестовали крупнейшую в мире яхту российского миллиардера
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
«Решение было обоюдным». Евгений Коковин рассказал о причинах ухода из ГК «Единство» и новой защите прав дольщиков

«Решение было обоюдным». Евгений Коковин рассказал о причинах ухода из ГК «Единство» и новой защите прав дольщиков

О реализации закона в Рязанской области, о удорожании первичного жилья и о причинах ухода из ГК «Единство» нам рассказал Евгений Коковин.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:04, 15 февраля 2017 42 222
Любимов прибыл в Рязань. Фото 2
21:17, 15 февраля 2017 41 761
26 этажей, 6 полос. Рязанцам подробно рассказали о проекте жилого комплекса вместо «Барса на Есенина» 15
15:20, 14 февраля 2017 38 774
RZN.info представляет: девять лет губернаторской деятельности Олега Ковалева в фотографиях
13:40, 15 февраля 2017 29 018
Николай Любимов возложил цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах рязанцам. Фото
8:21, 12 февраля 2017 26 228
В центре Рязани произошла серьезная авария. Фото 1
Все новости
Форум