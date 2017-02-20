ЦБ ввел временные администрации в «Советский» и Тимер Банк

Банк России с 20 февраля ввел временные администрации Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в банк «Советский» и казанский Тимер Банк, передает
Первоочередной задачей временных администраций является проведение обследования финансового положения банков, отметили в ЦБ.
На период работы временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банков приостановлены, предупредил регулятор.
Ранее сообщалось, ЦБ отключил от своей системы «Банковские электронные срочные платежи» банк «Советский».