Активисты ОНФ добились ремонта труб в общежитии на улице Островского. Видео

«Фронтовики» добились ремонта труб в подвале общежития на улице Островского. Об этом говорится в пресс-релизе ОНФ.
Подвал дома №40
Устранить аварию удалось после нескольких обращений государственную жилищную инспекцию Рязанской области, а также в Роспотребнадзор, администрацию города и прокуратуру. Жительница дома Анна Чекаева рассказала, что отопление, которое отключали во время ремонтных работ, еще не восстановили в полной мере.
«В настоящее время после многократных обращений общественников авария ликвидирована. На это понадобилось около двух месяцев. Мы надеемся также на прокурорскую меру реагирования по отношению к управляющей компании, вовремя не отреагировавшей на создавшуюся ситуацию, в результате которой жители понесли большой материальный и моральный ущерб», — прокомментировал ситуацию член регионального штаба ОНФ Сергей Тарасов.
Фото ОНФ