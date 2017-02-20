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16:07, 20 февраля 2017 367
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Активисты ОНФ добились ремонта труб в общежитии на улице Островского. Видео

Активисты ОНФ добились ремонта труб в общежитии на улице Островского. Видео

«Фронтовики» добились ремонта труб в подвале общежития на улице Островского. Об этом говорится в пресс-релизе ОНФ.

Подвал дома №40 затопило кипятком после аварии. Квартиры жильцов долгое время были заполнены паром. Полы на первом этаже вспухли, а стены и потолок покрылись плесенью. Отмечается, что управляющая компания не смогла нормализовать ситуацию.

Устранить аварию удалось после нескольких обращений государственную жилищную инспекцию Рязанской области, а также в Роспотребнадзор, администрацию города и прокуратуру. Жительница дома Анна Чекаева рассказала, что отопление, которое отключали во время ремонтных работ, еще не восстановили в полной мере.

«В настоящее время после многократных обращений общественников авария ликвидирована. На это понадобилось около двух месяцев. Мы надеемся также на прокурорскую меру реагирования по отношению к управляющей компании, вовремя не отреагировавшей на создавшуюся ситуацию, в результате которой жители понесли большой материальный и моральный ущерб», — прокомментировал ситуацию член регионального штаба ОНФ Сергей Тарасов.

Фото ОНФ


© RZN.info

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