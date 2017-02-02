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16:22, 2 февраля 2017 1 221
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Житель Клепиковского района заплатил крупный штраф за заброшенный участок

Житель Клепиковского района заплатил крупный штраф за заброшенный участок

Житель Клепиковского района заплатил штраф в размере двадцати тысяч рублей за заброшенный участок земли. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Нарушения выявили в ходе внеплановой проверки.

Участок размером 10,4 гектара полностью зарос сорняками и частично — деревьями и кустарниками.

«Земля не вспахана, а также не используется для выпаса скота, сенокошения и производства сельскохозяйственной продукции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что участок забросили три года назад.

В отношении собственника земли составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 8.7. и части 2 статьи 8.8 КоАП РФ.

«Штраф оплачен в добровольном порядке в установленные сроки», — добавили в пресс-службе.


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