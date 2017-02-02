Житель Клепиковского района заплатил крупный штраф за заброшенный участок

Житель Клепиковского района заплатил штраф в размере двадцати тысяч рублей за заброшенный участок земли. Об этом сообщила
Нарушения выявили в ходе внеплановой проверки.
Участок размером 10,4 гектара полностью зарос сорняками и частично — деревьями и кустарниками.
«Земля не вспахана, а также не используется для выпаса скота, сенокошения и производства сельскохозяйственной продукции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что участок забросили три года назад.
В отношении собственника земли составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 8.7. и части 2 статьи 8.8 КоАП РФ.
«Штраф оплачен в добровольном порядке в установленные сроки», — добавили в пресс-службе.