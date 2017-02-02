За месяц в Рязанской области подорожали огурцы и масло. Мониторинг цен

За прошедший месяц в Рязанской области существенно подорожали огурцы. Опустилась заметнее всего стоимость подсолнечного масла. Данные мониторинга средних цен в ЦФО на понедельник, 30 января, RZN.info сообщил Рязаньстат.
Регион не вошел в тройку самых дорогих в округе по стоимости ни одного из 40 изучаемых продуктов. Среди «аутсайдеров» рейтинга (14-16-е места) Рязанская область оказалась по средним ценам на:
- курицу — 116,97 рубля за килограмм;
- маргарин — 97,89 рубля за килограмм;
- лук — 18,54 рубля за килограмм;
- помидоры — 130,82 рубля за килограмм;
- сосиски и сардельки — 268,21 рубля за килограмм;
- сливочное масло — 402,45 рубля за килограмм;
- стерилизованное молоко — 59,09 рубля за литр;
- творог — 224,91 рубля за килограмм;
- карамель — 192,21 рубля за килограмм;
- вермишель — 39,63 рубля за килограмм;
- морковь — 16,82 рубля за килограмм;
- пастеризованное молоко — 38,82 рубля за литр;
- печенье — 107,26 рубля за килограмм;
- водку — 534,33 рубля за литр.
По сравнению с ценами на 26 декабря в Рязанской области наиболее заметно подорожали:
- огурцы — на 32,38 рубля (до 155,67 рубля за килограмм);
- сливочное масло — на 16,92 рубля;
- сыр — на 13,98 рубля (до 418,79 рубля за килограмм);
- помидоры — на 12,77 рубля;
- чай — на 10,72 рубля (до 662,87 рубля за килограмм).
Снижение цен Рязаньстат зафиксировал, в частности, на следующие продукты:
- подсолнечное масло — на 8,67 рубля;
- гречка — на 4,05 рубля (до 71,37 рубля за килограмм);
- сахар — на 2,98 рубля (до 41,82 рубля за килограмм);
- говядина — на 2,96 рубля (до 315,45 рубля за килограмм).