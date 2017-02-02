За месяц рязанский бензин подорожал на 37 копеек

В прошедшем месяце в Рязанской области подорожал бензин. По данным Рязаньстата, средняя стоимость одного литра увеличилась на 37 копеек и на понедельник, 30 января, составила 36,25 рубля.
Цены на АИ-92 и АИ-95 увеличились на 31 копейку — соответственно до 34,86 и 37,77 рубля за литр. Расценки на дизтопливо поднялись с 36,42 до 37,02 рубля за литр.
Регион опустился с декабрьского десятого на 11-е место в ЦФО по стоимости бензина в целом. Рязанский АИ-92 стал 13-м (был 12-м) АИ-95 — 12-м (11-м).
По дороговизне дизтоплива область опустилась с пятого на восьмое место в округе.