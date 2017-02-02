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16:50, 2 февраля 2017 3 658
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За декабрь минимальный продуктовый набор рязанцев подорожал на 1,5%, за год — на 4,1%

За декабрь минимальный продуктовый набор рязанцев подорожал на 1,5%, за год — на 4,1%

Стоимость минимального набора продуктов питания в Рязанской области в декабре составила 3 268 рублей 15 копеек. По сравнению с предыдущим месяцем он подорожал на 1,5%, с декабрем 2015 года — на 4,1%. Данные RZN.info предоставил Рязаньстат.

Самым дорогим среди областей ЦФО оказался подмосковный набор — 3 775 рублей, самым дешевым — в Курской — 3 тысячи. В среднем по округу показатель составил 3 788 рублей, по России — 3 702 рубля.

В прошедшем месяце показатель вырос во всех регионах ЦФО. Наиболее значительное повышение цен отмечено в Орловской области — на 1,7%, Рязанская на втором месте. В целом в округе набор подорожал на 0,8%.

По годичной динамике региона оказался 13-м. Лидирует здесь Костромская область (+6,2%), средний рост по ЦФО выше рязанского — 4,7%.


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