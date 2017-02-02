В Рязани на 40-й день крушения Ту-154 помолились о погибших

В Рязани на 40-й день крушения Ту-154 над Черным морем помолились о погибших. Об этом
Панихиды в четверг, 2 февраля, прошли в воинских храмах и Борисо-Глебском соборе. Заупокойные службы совершало военное духовенство. Помолиться о жертвах авиакатастрофы пришли преподаватели Рязанского десантного училища.
Напомним, самолет Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию, потерпел крушение 25 декабря. На его борту находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александра Александрова, журналисты, военные и члены экипажа — 92 человека. Все они погибли.