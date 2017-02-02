Рязанский иеромонах стал лучшим агропромышленником России

Лучшим агропромышленником России стал Иоанн Мороз (иеромонах Кассиан). Об этом говорится в пресс-релизе регионального Минсельхоза.
Иеромонах Кассиан является насельником Данилова монастыря Москвы. Он несет послушание в ООО «Можары» Сараевского района. Отмечается, что он занимает должность заместителя директора хозяйства.
За достижение рекордных показателей в производстве растениеводческой продукции иеромонаха Кассиана наградили Благодарностью Министерства сельского хозяйства России.
Отмечается, что в 2016 году валовой сбор зерна в ООО «Можары» составил 13 416 тонн при урожайности в 42 центнера с гектара.