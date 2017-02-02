Рязанская область получит деньги на защиту энергообъектов от террористов. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает «
Филиал ПАО «Квадра» — «Центральная генерация» в 2017 году направит пять миллионов рублей на обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности своих производственных подразделений в Калужской, Рязанской и Тульской областях.
«Защита энергообъектов от актов незаконного вмешательства — это гарантия безопасности не только персонала станции, но и наших потребителей», — заявил управляющий директора филиала Андрея Рябых.
Отмечается, что работы по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности ТЭЦ включили в годовую программу технического перевооружения и реконструкции производственных объектов в Калужской, Рязанской и Тульской областях.