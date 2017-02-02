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14:22, 2 февраля 2017 1 316
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Рязанец получил 11 лет тюрьмы за убийство во время пьяной драки

Рязанец получил 11 лет тюрьмы за убийство во время пьяной драки

Рязанец получил 11 лет тюрьмы за убийство своего знакомого. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Установлено, что 6 апреля 2016 года мужчина пил вместе с двумя знакомыми в квартире одного из них, расположенной в городе Новомичуринске.

В ходе распития он поссорился и подрался с хозяином квартиры. «Их товарищ решил разнять дерущихся и получил от осужденного удар ножом в спину», — говорится в сообщении.

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, а злоумышленник скрылся.

В ходе расследования мужчина не признавал себя виновным и выдвигал различные версии защиты, которые были опровергнуты добытыми доказательствами.

С учетом позиции гособвинителя суд приговорил преступника к отбыванию наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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