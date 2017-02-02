Рязанец получил 11 лет тюрьмы за убийство во время пьяной драки

Рязанец получил 11 лет тюрьмы за убийство своего знакомого. Об этом сообщила
Установлено, что 6 апреля 2016 года мужчина пил вместе с двумя знакомыми в квартире одного из них, расположенной в городе Новомичуринске.
В ходе распития он поссорился и подрался с хозяином квартиры. «Их товарищ решил разнять дерущихся и получил от осужденного удар ножом в спину», — говорится в сообщении.
От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, а злоумышленник скрылся.
В ходе расследования мужчина не признавал себя виновным и выдвигал различные версии защиты, которые были опровергнуты добытыми доказательствами.
С учетом позиции гособвинителя суд приговорил преступника к отбыванию наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.