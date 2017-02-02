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15:30, 2 февраля 2017 861
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На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Звонки» и «Голос монстра»

На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Звонки» и «Голос монстра»

В первые дни февраля рязанцев ожидает большое число новинок на любой вкус. Среди новинок кино стоит отметить американский фильм ужасов «Звонки» — третью часть знаменитой франшизы, фантастическую драму «Голос монстра» по роману Патрика Несса, а также итальянскую комедию «Идеальные незнакомцы», завоевавшую множество наград на кинофестивалях.

Также зрители увидят российскую комедию «Огни большой деревни» с Дмитрием Дюжевым, фильм «Отпетые напарники» с Джеки Чаном и фантастическую мелодраму «Космос между нами» режиссера Питера Челсома.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

Фото с Кинопоиска


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