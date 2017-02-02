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13:24, 2 февраля 2017 1 802
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Комиссия по слушаниям согласилась узаконить сквер в Канищеве 1

Комиссия по слушаниям согласилась узаконить сквер в Канищеве

Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру согласовать изменения в генплан города, касающиеся существующего сквера в Канищеве. Заключение официально опубликовано в четверг, 2 февраля.

Полторы тысячи квадратных метров в районе дома №19 по Интернациональной улице планируют перевести в зону городских парков, скверов, бульваров из зоны многоэтажного жилья. Ранее на этом участке планировали построить торговый центр, но местные жители с 2008 года отстаивали сквер.

Изменение инициировало городское управление благоустройства, которое планирует посадить там новые деревья.

На сами слушания 31 января пришли 13 человек, все поддержали проект. Письменные обращения, согласно заключению, не поступали.

Утвердить изменения должна городская дума.


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