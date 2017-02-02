Из Рязанской области выгнали восемь нелегалов

Из Рязанской области выгнали восемь граждан Республики Узбекистан, которые проживали в регионе незаконно. Об этом сообщила
В отношении нелегалов возбудили исполнительные производства, судебные приставы препроводили их до пункта пропуска через государственную границу, где официально передали сотрудникам пограничной службы.
«Всего с начала 2016 года с территории Рязанской области было выдворено 18 граждан, большинство из которых приехали из Узбекистана. Сейчас в спецприемнике УМВД остается еще 18 лиц, которых в дальнейшем вывезут», — говорится в сообщении.