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15:46, 2 февраля 2017 1 320
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Из Рязанской области выгнали восемь нелегалов

Из Рязанской области выгнали восемь нелегалов

Из Рязанской области выгнали восемь граждан Республики Узбекистан, которые проживали в регионе незаконно. Об этом сообщила пресс-служба УФССП.

В отношении нелегалов возбудили исполнительные производства, судебные приставы препроводили их до пункта пропуска через государственную границу, где официально передали сотрудникам пограничной службы.

«Всего с начала 2016 года с территории Рязанской области было выдворено 18 граждан, большинство из которых приехали из Узбекистана. Сейчас в спецприемнике УМВД остается еще 18 лиц, которых в дальнейшем вывезут», — говорится в сообщении.


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