Ждун стал самым популярным подарком на 23 февраля и 8 марта

Накануне праздников 23 февраля и 8 марта в России отметили массовый спрос на игрушку Ждуна у производителей сувениров. Об этом стало понятно еще в канун Дня всех влюбленных, 14 февраля, передает
Мастера, изготавливающие игрушки, рассказали, что в день им поступает до десяти запросов на одного персонажа. К 23 февраля Ждуна оформляют в военные костюмы, к международному женскому дню — в нежные тона, фартуки, снабжают букетами.
Среди городов, где отмечается наибольшее число заказов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, отмечают Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Казань и Нижний Новгород.