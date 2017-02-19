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18:36, 19 февраля 2017 1 596
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Ждун стал самым популярным подарком на 23 февраля и 8 марта

Ждун стал самым популярным подарком на 23 февраля и 8 марта

Накануне праздников 23 февраля и 8 марта в России отметили массовый спрос на игрушку Ждуна у производителей сувениров. Об этом стало понятно еще в канун Дня всех влюбленных, 14 февраля, передает BFM.ru

Мастера, изготавливающие игрушки, рассказали, что в день им поступает до десяти запросов на одного персонажа. К 23 февраля Ждуна оформляют в военные костюмы, к международному женскому дню — в нежные тона, фартуки, снабжают букетами.

Среди городов, где отмечается наибольшее число заказов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, отмечают Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Казань и Нижний Новгород.


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