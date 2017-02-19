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11:20, 19 февраля 2017 1 256
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Заехавшая в пешеходную зону водитель нахамила рязанцам. Видео 1

Заехавшая в пешеходную зону водитель нахамила рязанцам. Видео

Заехавшая в пешеходную зону водитель автомобиля Chevrolet нахамила рязанцам. Видео инцидента опубликовали на видеохостинге YouTube.

Конфликт произошел на улице Дзержинского. Водитель упрекнула пешеходов с коляской в том, что ей «загородили проезд». Женщина заявила, что люди «бросились под колеса».

«Я вас не давила, ДТП не было, — ответила женщина на возмущение пешеходов. — Максимум, что мне грозит — штраф. Штраф в ГИБДД я заплачу»

Стоит отметить, что автомобиль зарегистирован во Владимирской области.

Фото из группы «Типичная Рязань»


© RZN.info

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