Заехавшая в пешеходную зону водитель нахамила рязанцам. Видео

Заехавшая в пешеходную зону водитель автомобиля Chevrolet нахамила рязанцам. Видео инцидента опубликовали на видеохостинге YouTube.
Конфликт произошел на улице Дзержинского. Водитель упрекнула пешеходов с коляской в том, что ей «загородили проезд». Женщина заявила, что люди «бросились под колеса».
«Я вас не давила, ДТП не было, — ответила женщина на возмущение пешеходов. — Максимум, что мне грозит — штраф. Штраф в ГИБДД я заплачу»
Стоит отметить, что автомобиль зарегистирован во Владимирской области.
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