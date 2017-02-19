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20:10, 19 февраля 2017 79
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Волонтеры присоединились к поискам пропавшей в Старожиловском районе пенсионерки

Волонтеры присоединились к поискам пропавшей в Старожиловском районе пенсионерки

Волонтеры присоединились к поискам пропавшей в Старожиловском районе пенсионерки. Об этом сообщили в официальной группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert».

Ранее сообщалось, что 79-летняя Валентина Зайцева пропала в деревне Шелковая.


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В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.

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