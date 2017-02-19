В субботу пропавшую в Рязани девочку искали более 20 экипажей

В субботу, 18 февраля, пропавшую в Рязани девочку искали более 20 экипажей. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
Волонтеры поблагодарили всех, кто участвовал в поисках 14-летней Анны Торсуковой. Добровольцы также расклеивали ориентировки на остановках, вокзалах, в кафе и крупных торговых центрах.
«Большое спасибо всем, кто помогал сегодня на поиске! Каждому, кто отозвался! Вместе мы можем сделать больше. Спасибо Епихиной Наталье Леонидовне (уполномоченной по правам человека в Рязанской области) за супер-оперативный поиск помещения под штаб. Спасибо Дому общественных организаций, что пустили нас в выходной. Спасибо водителям: маршруток, автобусов за понимание и возможность разместить ориентировки, руководителям ТЦ, кафе, магазинов. Мы не можем назвать всех поименно, но благодарны каждому!» — написали в группе волонтеров.
Напомним, девочка
По данным СМИ, она
Всех, кто знает о девочке, просят позвонить в полицию или ее родителям —