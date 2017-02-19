В Рязани провели концерт для глухих людей. Фото

18 февраля на базе дома культуры Всероссийского общества глухих провели концерт для людей с ограниченными возможностями. Активисты регионального отделения «Молодой гвардии» исполнили несколько творческих номеров и показали фильм с субтитрами.
Со сцены прозвучали стихи и песни на жестовом языке, танцы со светящимися палочками. Концерт завершили показом фильма «Битва за Севастополь» с субтитрами.
«Проблема инвалидности насчитывает многовековую историю. Очень долго данная проблема считалась медицинской. Однако, в современном мире с развитием общества проблема стала трансформироваться в общественную. Мы надеемся, что наша акция „Я тебя слышу“ станет традиционной, и мы, сотрудничая с Всероссийским обществом глухих и с другими общественными организациями, проведем ещё ни одно подобное мероприятие», — отметил активист РРО МГЕР Вячеслав Поскребышев.