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7:59, 19 февраля 2017 92
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В Рязани ночью сгорел автомобиль

В Рязани ночью сгорел автомобиль

В Рязани ночью сгорел автомобиль. Сообщение о пожаре поступило в 2:24. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Машина загорелась на 201 километре М-5 «Урал». На место выезжали шесть спасателей и два пожарных автомобиля.

Пострадавших нет. Причину возгорания и ущерб устанавливают.


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