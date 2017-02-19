В РПЦ сравнили выступления против передачи Исакиевского собора с революцией

Глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ, митрополит Волоколамский Иларион сравнил выступления против передачи Исакиевского собора с революционными событиями. Он сделал это заявление в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «
«Казалось бы, о чем здесь говорить? Очередной храм возвращается церкви. Почему из этого делается такой всемирный скандал? Потому что есть люди, которые хотят раскачать лодку», — отметил митрополит.
Представитель РПЦ считает, что никому нельзя «позволять раскачивать нашу страну изнутри и посягать на наши традиционные христианские религиозные ценности». По его словам, это приведет к трагедии для страны и всего народа.