В Нижнем Тагиле инкассатор инсценировал ограбление из-за низкой зарплаты. Совершить преступление ему помог друг, передает «
Инкассатор заявил об избиении и грабеже в пятницу, 17 февраля. 26-летний мужчина рассказал, что у него похитили миллион рублей.
Отмечается, что стражи порядка изначально заподозрили самого заявителя: у мужчины не было ссадин, при том, что он утверждал, что его ударили сзади.
Как выяснили полицейские, инкассатор инсценировал преступление вместе со своим 27-летним другом. Подозреваемый сознался, что подстроил нападение из-за низкой зарплаты. Злоумышленники хотели поделить деньги.
Подозреваемых задержали. Решается вопрос об их аресте.