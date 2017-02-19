В Испании арестовали крупнейшую в мире яхту российского миллиардера Андрея Мельниченко. Судно задержали из-за претензий немецкой верфи, сообщает портал
5 февраля «Парусную яхту А» направили из Германии в Испанию для отделочных работ. Предполагалось, что в конце весны ее вернут владельцу.
Судостроительная компания Nobiskrug подала иск, обвинив заказчика (Valla Yachts Limited) в нарушении контракта. Уточняется, что заказчик не перечислил в срок последний транш в размере 9,8 млн евро.
Помимо этого, у верфи возникли претензии в связи с долгами по субподрядным счетам. Общая сумма иска выросла до 15,3 млн долларов.
Длина яхты достигает 142 метров, а высота ее мачт превышает 90 метров. На судне восемь палуб, оно рассчитано на экипаж из 54 человек. По оценкам экспертов, стоимость яхты может составлять 450 млн долларов.
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