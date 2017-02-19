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18:05, 19 февраля 2017 2 248
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В Испании арестовали крупнейшую в мире яхту российского миллиардера

В Испании арестовали крупнейшую в мире яхту российского миллиардера

В Испании арестовали крупнейшую в мире яхту российского миллиардера Андрея Мельниченко. Судно задержали из-за претензий немецкой верфи, сообщает портал Yacht Harbour.

5 февраля «Парусную яхту А» направили из Германии в Испанию для отделочных работ. Предполагалось, что в конце весны ее вернут владельцу.

Судостроительная компания Nobiskrug подала иск, обвинив заказчика (Valla Yachts Limited) в нарушении контракта. Уточняется, что заказчик не перечислил в срок последний транш в размере 9,8 млн евро.

Помимо этого, у верфи возникли претензии в связи с долгами по субподрядным счетам. Общая сумма иска выросла до 15,3 млн долларов.

Длина яхты достигает 142 метров, а высота ее мачт превышает 90 метров. На судне восемь палуб, оно рассчитано на экипаж из 54 человек. По оценкам экспертов, стоимость яхты может составлять 450 млн долларов.

Фото Karanja Earl Simmons


© RZN.info

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