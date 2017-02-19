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15:08, 19 февраля 2017 1 034
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В интернете появился трейлер телесериала по «Пикнику на обочине». Видео

В интернете появился трейлер телесериала по «Пикнику на обочине». Видео

В интернете появился трейлер американского телесериала по мотивам повести «Пикник на обочине» Аркадия и Бориса Стругацких. Об этом в воскресенье, 19 февраля, сообщает «РИА Новости».

Премьера проекта планировалась на 2017 год. Пилотный эпизод не устроил руководителей канала WGN America и продюсера сериала. В итоге компания Sony Pictures выставила телесериал на продажу.

Творческой группой руководили сценарист Джек Паглен («Превосходство», «Чужой: Завет») и режиссер Алан Тейлор («Тор-2», «Терминатор: Генезис», «Игра Престолов»). Главного персонажа повести Рэдрика Шухарта сыграл британский актер Мэттью Гуд.


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