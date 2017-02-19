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15:23, 19 февраля 2017 1 300
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«Тойота Кэмри» стал самым продаваемым бизнес-седаном в России

«Тойота Кэмри» стал самым продаваемым бизнес-седаном в России

Эксперты составили рейтинг самых продаваемых автомобилей бизнес-класса. В январе Toyota Camry стал самым продаваемым седаном в России, передает «Экономика сегодня».

Россияне приобрели 1440 экземпляров этой модели, что на 3,7% меньше, чем в 2016 году. Вторую позицию занял BMW 5 серии. Его реализация выросла до 87,3%.

На третьем месте — Mercedes-E-Class — 330 единиц. Его продажи выросли до 54%. Далее в рейтинге — Audi A6 (183) и Lexus ES (97 единиц).

В целом в продажах автомобилей E-класса зафиксировали отрицательную динамику (-3.6%).

Фото с сайта Motor


© RZN.info

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