С начала года рязанцы самостоятельно потушили десять пожаров. Об этом сообщила
С момента создания добровольной пожарной охраны в Рязанской области активисты движения оказали неоценимую помощь профессиональным огнеборцам. В настоящее время добровольное движение на территории Рязанской области продолжает развиваться.
С начала года добровольцы самостоятельно потушили 10 загораний. Кроме того, они оказывали помощь профессиональным огнеборцам в ликвидации 36 пожаров.
Наряду с реагированием на возникающие пожары и загорания личный состав добровольной пожарной охраны проводит мероприятия по профилактике происшествий.
На сегодняшний день в Рязанской области действуют 290 общественных объединений пожарной охраны, в которые входят 627 подразделений добровольной пожарной охраны численностью почти 10 тысяч человек.
Записаться в добровольную пожарную команду может каждый желающий.
Для этого необходимо обратиться в региональное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества или его филиалы в муниципальных образованиях области, а так же в другие общественные объединения пожарной охраны Рязанской области.
Главное управление МЧС России по Рязанской области обращается к жителям Рязанской области: вступайте в ряды добровольной пожарной охраны! Только совместными усилиями мы всегда сможем победить огненную стихию !
Справка:
Добровольная пожарная охрана — социально ориентированные общественные объединения пожарной охраны, созданные по инициативе физических лиц и (или) юридических лиц — общественных объединений для участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. Добровольным пожарным может стать любой гражданин Российской Федерации, достигший 18 летнего возраста и годный по состоянию здоровья исполнять обязанности в подразделении добровольной пожарной охраны.
Что необходимо для того, чтобы гражданин стал добровольным пожарным?
1. Стать членом или участником общественного объединения пожарной охраны (написать заявление, вступить в юридические отношения
2. Зарегистрироваться в реестре добровольных пожарных (осуществляет общественное объединение).
3. При отсутствии навыков в области пожарной безопасности — обучится по программам профессиональной подготовки личного состава подразделений ДПО.