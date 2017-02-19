С начала года рязанцы самостоятельно потушили десять пожаров. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

С момента создания добровольной пожарной охраны в Рязанской области активисты движения оказали неоценимую помощь профессиональным огнеборцам. В настоящее время добровольное движение на территории Рязанской области продолжает развиваться.

С начала года добровольцы самостоятельно потушили 10 загораний. Кроме того, они оказывали помощь профессиональным огнеборцам в ликвидации 36 пожаров.

Наряду с реагированием на возникающие пожары и загорания личный состав добровольной пожарной охраны проводит мероприятия по профилактике происшествий.

На сегодняшний день в Рязанской области действуют 290 общественных объединений пожарной охраны, в которые входят 627 подразделений добровольной пожарной охраны численностью почти 10 тысяч человек.

Записаться в добровольную пожарную команду может каждый желающий.

Для этого необходимо обратиться в региональное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества или его филиалы в муниципальных образованиях области, а так же в другие общественные объединения пожарной охраны Рязанской области.

Главное управление МЧС России по Рязанской области обращается к жителям Рязанской области: вступайте в ряды добровольной пожарной охраны! Только совместными усилиями мы всегда сможем победить огненную стихию !

Справка:

Добровольная пожарная охрана — социально ориентированные общественные объединения пожарной охраны, созданные по инициативе физических лиц и (или) юридических лиц — общественных объединений для участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. Добровольным пожарным может стать любой гражданин Российской Федерации, достигший 18 летнего возраста и годный по состоянию здоровья исполнять обязанности в подразделении добровольной пожарной охраны.

Что необходимо для того, чтобы гражданин стал добровольным пожарным?

1. Стать членом или участником общественного объединения пожарной охраны (написать заявление, вступить в юридические отношения и т. д. ), которое должно быть зарегистрировано в этом качестве и создано по инициативе физических и (или) юридических лиц.

2. Зарегистрироваться в реестре добровольных пожарных (осуществляет общественное объединение).

3. При отсутствии навыков в области пожарной безопасности — обучится по программам профессиональной подготовки личного состава подразделений ДПО.