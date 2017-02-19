Российские биатлонисты сами спели гимн из-за ошибки организаторов ЧМ

Выигравшая «золото» мужская сборная России по биатлону во время награждения самостоятельно исполнила гимн из-за ошибки организаторов этапа ЧМ в австрийском Хохфильцене. Об этом
Губерниев дал спортсменам микрофон. Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин исполнили действующий гимн (композицию Александра Александрова). Им подпевали болельщики.
Организаторы церемонии награждения включили «Патриотическую песню» Михаила Глинки. Она была гимном Российской Федерации с 1991 по 2000 год. Отмечается, что ведущий принес россиянам извинения за «техническую ошибку».
В австрийском Хохфильцене российская команда выиграла мужскую эстафету 4×7,5 километров, преодолев дистанцию за 1 час 14 минут 15 секунд с тремя промахами. Второй финишировала Франция (четыре промаха и отставание 5,8 секунды), третьей — Австрия (десять промахов, отставание 20,1 секунды).